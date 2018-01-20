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18:12 20.01.2018

СБУ прекратила в Черниговской области деятельность нелегального колл-центра российского банка

СБУ прекратила в Черниговской области деятельность нелегального колл-центра российского банка

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Прилуках (Черниговская обл.) деятельность нелегального колл-центра одного из российских банков.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, установлено, что это "учреждение" было организовано московской коммерческой структурой для оптимизации своих расходов. Операторы колл-центра обслуживали клиентов из РФ и временно оккупированной территории Крыма через Интернет и сервисы IP-телефонии. Руководство "филиалом" осуществлялось из головного офиса банка в Москве.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что на серверном оборудовании колл-центра, которое находилось в России, накапливались личные данные украинских граждан, так как кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, были обязаны сообщить работодателю свои персональные данные: домашний адрес, номера мобильных телефонов, адреса почтовых электронных ящиков, аккаунты в социальных сетях и др.", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков в помещениях колл-центра правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику, подтверждающие незаконность его функционирования.

Проверяется информация о причастности российской компании и ее "ячейки" к финансированию незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

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