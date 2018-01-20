Турция проводит в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь"

Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о старте операции "Оливковая ветвь" против военизированных формирований курдов в сирийском Африне, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, активную поддержку которым оказывают ВС Турции", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне.