События

17:32 20.01.2018

Турция проводит в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь"

Турция проводит в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь"

Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о старте операции "Оливковая ветвь" против военизированных формирований курдов в сирийском Африне, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, активную поддержку которым оказывают ВС Турции", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне.

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Интерфакс-Украина
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