В Украине обесточены 365 населенных пунктов, движение на участке трассы Киев – Одесса возобновлено по одной полосе

В Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 365 населенных пунктов в трех областях, большинство - в Одесской области, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении о ситуации по состоянию на 16.00 субботы указано, что без электроснабжения остаются 284 населенных пункта в Одесской области, 74 – в Черкасской и 7 – в Черниговской.

В ГСЧС также проинформировали, что движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе.