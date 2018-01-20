Для борьбы с непогодой в Украине необходима координация всех ветвей власти – Зубко

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отмечает важность координации работы всех ветвей власти для ликвидации последствий непогоды, поручил проверить технику и системы жизнеобеспечения.

"Что касается дальнейшей работы, необходима координация всех ветвей власти: облавтодоров, "Укравтодора", ГСЧС центральной и местных, Нацполиции и ее региональных управлений. Еще раз необходимо пересмотреть всю технику, возможность привлечения дополнительной техники из соседних областей не только для расчистки заторов, но и освобождения из заторов крупногабаритного транспорта", - сказал он во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу в Киеве.

Г.Зубко поручил еще раз проверить системы жизнеобеспечения, наличие ремонтных бригад по водо- и теплоснабжению, наличие генераторов и топлива к ним, обеспечение социальных объектов альтернативного снабжения.

"Главный вопрос – это безопасность людей. Понятно, что ликвидация последствий непогоды требует времени, но, с другой стороны, мы точно хотели бы знать, что если человек оказался в заторе где-то на трассе или есть вопросы о восстановлении работы систем жизнеобеспечения, то люди находятся под контролем. Человеческих жертв необходимо избежать", - отметил он.

В частности, вице-премьер раскритиковал работу властей города Черкассы, где 19 января возникла чрезвычайная ситуация из-за отключения электро- и водоснабжения. "Деньги есть, возможности есть, нужна только организация. Да, есть непогода, отключение электричества, но по тому, как был организован подвоз питьевой воды, у нас возникает много вопросов. К тому же, люди не были проинформированы о том, как развивается ситуация", - указал он.

Г.Зубко также подчеркнул, что совместно с Национальной полицией будет проработан вопрос ответственности руководителей автотранспортных предприятий за то, что на дороги был выпущен грузовой транспорт в неподготовленном состоянии.

"До конца зимы нас еще ждет непростая ситуация. Но нужно организовывать работу", - резюмировал вице-премьер.