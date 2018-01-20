В Черкассах полностью восстановлено водоснабжение

Водоснабжение в Черкассах восстановлено в полном объеме, сообщает коммунальное предприятие "Черкассыводоканал".

"Благодаря оперативной работе сотрудников КП "Черкассыводоканал" в кратчайшие сроки удалось полностью восстановить в городе водоснабжение. Сейчас все насосные станции работают в обычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительной сети восстановлено", - говорится в сообщении на сайте КП "Черкассыводоканал" в субботу днем.

Порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено. Оборудование не пострадало.

Таким образом, как подчеркнули в КП, Черкассы полностью обеспечены питьевой водой.

Как сообщалось, 18 января около 12.00 в результате отключения 2 линий электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно" без электроснабжения осталась насосная станция КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает город водоснабжением. В 19.55 четверга электроснабжение подстанции было восстановлено, началась подача воды потребителям в Черкассы. Однако 19 января в 05.10 в результате повторного отключения 1 линии электропередач на электроподстанции "Сокирно" насосная станция КП "Черкассыводоканал" вновь осталась без электричества.