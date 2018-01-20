События

14:18 20.01.2018

Пограничники не позволили украинцу незаконно перевезти на неподконтрольную территорию Донбасса горное оборудование

Пограничники не позволили украинцу незаконно перевезти на неподконтрольную территорию Донбасса горное оборудование

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины пропускного пункта "Марьинка" (Донецкая обл.) предотвратили попытку перемещения украинцем горного оборудования на неподконтрольную территорию.

"Сегодня во время осмотра автомобиля Mercedes под управлением гражданина Украины, который направлялся на неконтролируемую территорию, пограничный наряд Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы в салоне транспортного средства с признаками сокрытия обнаружили гидроразделительные блоки", - говорится в сообщении погранведомства.

По данным пограничников, оценочная стоимость оборудования составляет около 82 тыс. грн.

Нарушитель передан сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

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Интерфакс-Украина
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