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14:04 20.01.2018

ВСУ и МККК готовы совместно решать вопрос создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры на Донбассе

ВСУ и МККК готовы совместно решать вопрос создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры на Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы продолжать сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста (МККК) в решении ключевых гуманитарных вопросов на Донбассе, в частности, в создании зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры и обеспечения движения через линию столкновения.

"Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество, которое складывается между Вооруженными силами Украины и представителями Красного Креста. Готовы работать вместе в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию столкновения, в частности, через КПВВ "Золотое" и через мост вблизи Станицы Луганской", - сказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманом, передает управление по связям с общественностью ВСУ.

Он подчеркнул, что ВСУ сделают всё возможное, чтобы защитить критически важные для людей на оккупированных территориях объекты инфраструктуры. "Разрушение таких объектов не только представляет опасность для украинских военных, но и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения", - добавил начальник Генштаба.

В свою очередь, А.Эшлиман заявил, что МККК продолжит оказывать помощь в поиске и идентификации украинских военнослужащих, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий на востоке Украины, а также в организации их обмена и возвращения домой.

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