В Одессе пьяный мужчина из окна открыл стрельбу по пожилым людям

В Одессе правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который устроил стрельбу по пожилым людям из окна своей квартиры, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм", - написал Д.Головин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сотрудники полиции совместно с КОРД взяли штурмом квартиру. "Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику… Без потерпевших", - сообщил начальник Управления Нацполиции в Одесской области.

Правонарушитель задержан.

В свою очередь, полиция Одесской области на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что в результате противоправных действий "пострадало одно лицо и имущество соседей".

Правонарушитель доставлен в Шевченковское отделение полиции. Открыто уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении указывается, что в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа жилого дома в Гвоздичном переулке мужчина стреляет по прохожих.

"По предварительным данным, выстрелы велись из ружья, марка которого устанавливается. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу. Кроме этого, в жилище злоумышленника выявлены пиротехнические средства и холодное оружие", - сообщила полиция Одесской области