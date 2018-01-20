События

13:08 20.01.2018

В греческих Афинах напали на украинское посольство

В греческих Афинах напали на украинское посольство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ночью неизвестные пытались атаковать посольство Украины в Греции бутылками с зажигательной смесью.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России", - написал П.Климкин в Twitter.

По эго словам, никто не пострадал, а само посольство взято под круглосуточную охрану.

Кроме того, министр добавил, что меры безопасности принимаются во всех странах.

В свою очередь, спикер МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина" сообщила также о поджоге автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции.

"Сегодня в 6:19 группа неизвестных лиц осуществила поджог частных автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции. Кроме того, территорию, прилегающую к зданию посольства, забросали бутылками с зажигательной смесью… Никто не пострадал", - рассказала она.

По словам М.Бецы, были вызваны спасатели и полиция, греческая сторона начала расследование, осуществляется также круглосуточное наблюдение и охрана посольства.

"Наш министр в ближайшие часы планирует провести разговор с министром Греции", - анонсировала спикер МИД.

Она указала на вероятность того, что это было осуществлено радикалами под влиянием России, добавив, что первыми информацию об инциденте в Греции дал российский сайт анархистской направленности.

"Со своей стороны мы предпринимаем меры по усилению безопасности дипучрежений и персонала в других странах", - сказала М.Беца, однако подчеркнула, что на данный момент нет оснований говорить об угрозах в других странах, "но исключать ничего нельзя".

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