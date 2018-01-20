Боевики 7 раз нарушали режим тишины, потерь нет

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки, противник 7 раз нарушил режим тишины. Несмотря на то, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении боевики несколько раз нарушили режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики активизировались на Приазовье, где в районе Широкино, украинские защитники заметили деверсийно-разведывательную группу НВФ, которая двигалась к их позициям. "Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников он был эвакуирован с поля боя и ему оказана медицинская помощь", добавили в пресс-центре.

Кроме того, в вечернее время, в этом же районе, боевики неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций у Широкино и Водяного.