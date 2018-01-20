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05:34 20.01.2018

Украина призывает ЮНЕСКО принять безотлагательные меры ради сохранения Ханского дворца в Бахчисарае

Украина призывает ЮНЕСКО принять безотлагательные меры ради сохранения Ханского дворца в Бахчисарае

        Украина призывает ЮНЕСКО принять безотлагательные меры для предотвращения угрозы уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

      "Критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

      Мероприятие состоялось под председательством главы Нацкомиссии Сергея Кислицы с участием заместителя министра культуры Украины Тамары Мазур, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, представителей причастных министерств и ведомств, экспертов Украинского национального комитета ИКОМОС, Украинского национального комитета "Голубой щит", ИККРОМ в Украине.

      Участники заседания констатировали, что ситуация в области культуры на территории оккупированного Россией Крыма вызывает глубокое беспокойство и возмущение действиями российских оккупационных властей, которые фактически проводят массовый, хорошо спланированное наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове.

      "О таких агрессивные действия ярко свидетельствуют т.н. "Реставрационные работы" на территории памятника национального значения Украины, неотъемлемой части культурного наследия крымскотатарского народа - Ханского дворца в Бахчисарае, что представляют реальную угрозу уничтожения исторической и культурной ценности этого памятника, включенного в Предварительный список для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году", отметили участники заседания.

      По результатам обсуждения проблемы участники решили принять дополнительные меры с целью мобилизации международных усилий, прежде всего по линии ЮНЕСКО, для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае.

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Интерфакс-Украина
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