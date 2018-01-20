В Кропивницком на взятке разоблачен чиновник медицинского учреждения МВД

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника военно-врачебной комиссии поликлиники МВД, который вымогал взятку за назначение экс-военнослужащему группы инвалидности, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

"Правоохранители установили, что один из руководителей медицинского учреждения требовал у бывшего военнослужащего, участника боевых действий, $1 тыс. за назначение ему установленной третьей группы инвалидности. Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником первой части взятки - $500. Сотрудники СБ Украины задержали чиновника в собственном кабинете после перечисления на его банковскую карточку второй части неправомерной выгоды в размере 14,5 тыс. грн", – говорится в сообщении на сайте спецслужбы в пятницу.

Правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.