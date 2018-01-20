Рева: размер пенсий военнослужащих увеличится на 77%

Реформа пенсионного обеспечения военных увеличит размер их пенсионных выплат на 77 %, а также дифференцирует пенсии участников боевых действий, сообщил Министр социальной политики Андрей Рева.

"Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77 % и учтет интересы участников боевых действий", – цитирует заявление А.Ревы в пятницу пресс-служба Кабмина.

Чиновник подтвердил, что перерасчет пенсий произойдет с 1 января 2018 года, сразу после принятия соответствующего закона.

"После начала пенсионной реформы в 2017 году, средняя пенсия по стране выросла до 2448 грн, а средняя пенсия силовиков составляет 2600 грн, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию. Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77 %", - заявил А.Рева.

Министр также акцентировал внимание на поручении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по первоочередной поддержке пенсионной реформой военнослужащих именно тех военных, которые участвовали в боевых действиях защищая Украину.

"Таким образом, механизмы, которые водит реформа, позволят дифференцировать в большую сторону размер пенсий этих военных, по сравнению с военнослужащими, которые находились в тылу", подытожил министр.