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01:17 20.01.2018

Правоохранители уличили на взятке директора крюингового агентства и должностное лицо государственного предприятия

Правоохранители уличили на взятке директора крюингового агентства и должностное лицо государственного предприятия

        Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции уличили в вымогательстве неправомерной выгоды директора крюингового агентства и получении неправомерной выгоды должностное лицо государственного предприятия, – сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины

      "Во время получения части неправомерной выгоды - $1,5 тыс. сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции, Одесской местной прокуратуры № 4 задержали директора крюингового агентства в его служебном кабинете", – сказано в сообщении на сайте департамента в пятницу.

      Правоохранители установили, что руководитель одного из местных агентств по трудоустройству граждан на иностранные морские суда организовал схему "дополнительного заработка". В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали несколько этапов получения фигурантом неправомерной выгоды.

      Так, за трудоустройство на должность помощника капитана на судно иностранного судовладельца злоумышленник потребовал $5 тыс. взятки. Кроме того, за устройство на должность матроса он требовал $3 тыс.

      Сообщается, что во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли поддельные печати иностранных судов, которые взяточник использовал для увеличения рабочего стажа моряков.

      "Также сегодня, 19 января, оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой Одесской области во время получения $300 взятки задержали руководителя государственного предприятия", – добавили в департаменте защиты экономики Нацполиции.

      Деньги злоумышленник требовал за заключение договора об ответственном хранении оборудования.

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