Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде

Президент США Дональд Трамп на выходных проведет вечеринку по случаю первой годовщины своей инаугурации, сообщили накануне американские СМИ.

Праздничное мероприятие пройдет в частной резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Отмечается, что стоимость билетов-приглашений на вечеринку начинается от $100 тыс. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства. Тем, кто захочет также поучаствовать в круглом столе с участием Д.Трампа, придется приобрести другой билет - стоимостью $250 тыс.

Организаторами вечеринки выступают председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и магнат игорного бизнеса Стив Винн. Планируется, что вырученные средства пойдут на финансирование проектов комитета Республиканской партии и на следующую президентскую кампанию Д.Трампа.

Согласно официальному расписанию Д.Трампа, обнародованному ранее Белым домом, он вместе с супругой Меланией в пятницу во второй половине дня отправится из Вашингтона в Палм-Бич в штате Флорида.

Церемония инаугурации Д.Трампа состоялась 20 января 2017 года.