События

20:05 19.01.2018

Полиция начала уголовное производство по факту перестрелки в Одессе, во время которой погибли двое человек и получили ранения четверо

Полиция начала уголовное производство по факту перестрелки в Одессе, во время которой погибли двое человек и получили ранения четверо

Полиция начала уголовное производство по статьям 115 (убийство) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины по факту перестрелки на ул.Старопортофранковской в Одессе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в настоящее время список жертв инцидента насчитывает 6 человек: двое убитых, включая злоумышленника и, по предварительным данным, его близкого знакомого, а также четверо раненых, включая троих полицейских и одного гражданского лица – сотрудника КП "Муниципальная охрана", который получил ранение, пытаясь оказать помощь одному из раненых полицейских.

Кроме того, в ходе штурма места жительства стрелявшего в полицейских Валентина Дорошенко работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Сейчас они доставлены в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий.

Там же полицейские обнаружили огнестрельное переработанное атипичное оружие, и мини-цех для доработки и переработки оружия. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.

Следствие по делу продолжается.

На странице полиции Одесской области в соцсети Facebook указано, что второй погибший - знакомый стрелка. По предварительным данным, между ними был конфликт. Во время стрельбы по правоохранителям разыскиваемый злоумышленник совершил выстрелы и в сторону этого знакомого.

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Убитый в перестрелке с полицейскими в Одессе мужчина оказался активистом "антимайдана", экс-кандидат в мэры Одессы и активист ряда общественный и политических организаций, в т.ч. "Евреи против Гурвица" и "Партия Сталина" Валентин Дорошенко.

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