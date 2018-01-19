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20:02 19.01.2018

Черкассы по-прежнему без водоснабжения, есть риск отключения отопления

Черкассы по-прежнему без водоснабжения, есть риск отключения отопления

Черкассы остаются без водоснабжения, работы по восстановлению электроснабжения насосной станции продолжаются.

"Остается без водоснабжения г.Черкассы. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (по состоянию на 18.00 пятницы).

Организован подвоз воды к населению и социальным объектам, для этого привлечены 11 единиц техники.

Как сообщается на сайте городского совета Черкасс, для устранения аварийной ситуации ремонтники работают в круглосуточном режиме.

Директор коммунального предприятия "Черкассыводоканал" Сергей Овчаренко подчеркнул, что, вероятно, придется остановить насосный агрегат. "Без остановки насоса после подключения электроэнергии мы сможем поэтапно повысить давление в сети в течение 4-5 часов. Если же насос останавливается, вода автоматически стекает из всех водопроводов, и тогда трубы будут пустыми. А значит, туда попадет воздух, что грозит гидроударами при дальнейшей подаче воды. В таком случае, чтобы восстановить водоснабжение, нам понадобятся еще сутки после того, как появится напряжение", - пояснил С.Овчаренко.

Чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях, осуществляется подвоз воды к котельным, указали в горсовете.

Как сообщалось, 18 января около 12.00 в результате отключения 2 линий электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно" без электроснабжения осталась насосная станция КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает город водоснабжением. В 19.55 четверга электроснабжение подстанции было восстановлено, началась подача воды потребителям в Черкассы. Однако 19 января в 05.10 в результате повторного отключения 1 линии электропередач на электроподстанции "Сокирно" насосная станция КП "Черкассыводоканал" вновь осталась без электричества.

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