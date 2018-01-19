События

19:38 19.01.2018

Хуг приедет на Донбасс 21-25 января

Хуг приедет на Донбасс 21-25 января

С 21 по 25 января 2018 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине, сообщается на официальном сайте ОБСЕ в пятницу.

"Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами, а также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводились ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении

Как ожидается, во время визита А.Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения, а также проведет ряд пресс-брифингов.

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