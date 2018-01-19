В Украине остаются обесточенными почти 700 населенных пунктов, заторов на дорогах общего пользования нет

В Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях, большинство - в Одесской области, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18.00 пятницы без электроэнергии остаются 470 населенных пунктов в Одесской области, 155 – в Черкасской, 48 – в Черниговской, 10 – в Полтавской, 4 – в Кировоградской и один населенный пункт – в Николаевской области.

Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

Опасных метеорологических явлений на 18.00 не наблюдается. Погодные условия стабилизировались. Автомобильные заторы на дорогах общего пользования не зафиксированы.

На участках автодороги М-05 Киев - Одесса (с. Великие Трояны Кировоградской области и с. Ладыжинка Черкасской области) движение восстановлено в обоих направлениях.