События

19:35 19.01.2018

В Украине остаются обесточенными почти 700 населенных пунктов, заторов на дорогах общего пользования нет

В Украине остаются обесточенными почти 700 населенных пунктов, заторов на дорогах общего пользования нет

В Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях, большинство - в Одесской области, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18.00 пятницы без электроэнергии остаются 470 населенных пунктов в Одесской области, 155 – в Черкасской, 48 – в Черниговской, 10 – в Полтавской, 4 – в Кировоградской и один населенный пункт – в Николаевской области.

Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

Опасных метеорологических явлений на 18.00 не наблюдается. Погодные условия стабилизировались. Автомобильные заторы на дорогах общего пользования не зафиксированы.

На участках автодороги М-05 Киев - Одесса (с. Великие Трояны Кировоградской области и с. Ладыжинка Черкасской области) движение восстановлено в обоих направлениях.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Черкассы по-прежнему без водоснабжения, есть риск отключения отопления

Одесская обладминистрация обещает до 20.00 пятницы открыть все дороги госзначения в области

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на юго-востоке Украины

В Украине после непогоды без света остаются более 740 населенных пунктов, самая сложная ситуация в Одесской области

Более 3 тыс. железнодорожников были задействованы в ночь на пятницу в борьбе со снегом

В Украине в пятницу продолжаются осадки в 10 областях, затруднено движение транспорта на автодорогах

Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области

Вследствие непогоды в Украине обесточено 737 населенных пункта в 10 областях

Одесская область продолжает бороться с последствиями непогоды, ситуация стабилизировалась

В Одесской области из-за непогоды обесточены более 530 населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Геращенко об законе о реинтеграции Донбасса: разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие

Боевики 7 раз нарушали режим тишины, потерь нет

Украина призывает ЮНЕСКО принять безотлагательные меры ради сохранения Ханского дворца в Бахчисарае

МОК сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018 до 389 человек

В Кропивницком на взятке разоблачен чиновник медицинского учреждения МВД

Рева: размер пенсий военнослужащих увеличится на 77%

Правоохранители уличили на взятке директора крюингового агентства и должностное лицо государственного предприятия

Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде

Климкин: место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

Порошенко встретится с президентом США в Давосе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА