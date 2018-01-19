События

18:33 19.01.2018

Убитый в перестрелке в Одессе мужчина – активист "антимайдана" Дорошенко

 Убитый в перестрелке с полицейскими в Одессе мужчина – активист антимайдана, экс-кандидат в мэры Одессы и активист ряда общественный и политических организаций, в т.ч. "Евреи против Гурвица" и "Партия Сталина" Валентин Дорошенко.

Личность убитого в социальных сетях подтверждают его идеологические соратники и оппоненты.

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Интерфакс-Украина
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