События

18:21 19.01.2018

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО к вечеру пятницы

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО к вечеру пятницы

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, 19 января, с полуночи по состоянию на 18.00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На луганском направлении, еще посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и нарушил режим прекращения огня возле Луганского (пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области – ИФ). Вблизи этого населенного пункта боевики вели огонь из 82-мм минометов", - сообщается в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Кроме того, возле пгт Станица Луганская Луганской области незаконные вооруженные формирования "устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия", говорится в сводке.

На других участках обороны нарушений режима тишины с начала суток зафиксировано не было.

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Интерфакс-Украина
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