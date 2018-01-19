Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО к вечеру пятницы

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу, 19 января, с полуночи по состоянию на 18.00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На луганском направлении, еще посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и нарушил режим прекращения огня возле Луганского (пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области – ИФ). Вблизи этого населенного пункта боевики вели огонь из 82-мм минометов", - сообщается в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Кроме того, возле пгт Станица Луганская Луганской области незаконные вооруженные формирования "устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия", говорится в сводке.

На других участках обороны нарушений режима тишины с начала суток зафиксировано не было.