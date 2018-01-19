Работникам погранслужбы США разрешили проверять телефоны туристов

Работникам пограничной службы США разрешили проверять телефоны и ноутбуки туристов в рамках усиления мер безопасности, сообщает газета The Sun.

Согласно новым правилам, путешественники обязаны предоставить свой телефон и ноутбук для проверки сотруднику пограничной службы в аэропорту США по его требованию. При этом гаджет должен быть включен и разблокирован.

"Офицер вправе провести беглый осмотр устройства. В случае возникновения подозрений, гаджет будет исследован более детально", - пишет издание.

Если путешественник не пожелает ввести пароль и разблокировать устройство, ему может быть отказано во въезде США. Также офицер пограничной службы вправе изъять гаджет на срок до недели.

Как отмечает газета, сотрудники пограничной службы США будут проверять прибывающих иностранцев на связь с террористическими организациями, наличие детской порнографии, нарушение норм экспортного контроля и прав интеллектуальной собственности.