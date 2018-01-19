События

17:42 19.01.2018

Работникам погранслужбы США разрешили проверять телефоны туристов

Работникам погранслужбы США разрешили проверять телефоны туристов

Работникам пограничной службы США разрешили проверять телефоны и ноутбуки туристов в рамках усиления мер безопасности, сообщает газета The Sun.

Согласно новым правилам, путешественники обязаны предоставить свой телефон и ноутбук для проверки сотруднику пограничной службы в аэропорту США по его требованию. При этом гаджет должен быть включен и разблокирован.

"Офицер вправе провести беглый осмотр устройства. В случае возникновения подозрений, гаджет будет исследован более детально", - пишет издание.

Если путешественник не пожелает ввести пароль и разблокировать устройство, ему может быть отказано во въезде США. Также офицер пограничной службы вправе изъять гаджет на срок до недели.

Как отмечает газета, сотрудники пограничной службы США будут проверять прибывающих иностранцев на связь с террористическими организациями, наличие детской порнографии, нарушение норм экспортного контроля и прав интеллектуальной собственности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Строительство РКК "Циклон-4М" в Канаде может быть начато уже в мае - глава МLS

Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста

В Одессе полицейские штурмуют помещение, в котором находился злоумышленник, оказавший вооруженное сопротивление – Князев

Трое полицейских ранены во время перестрелки с преступником в Одессе

Один человек погиб, минимум двое полицейских ранены в результате перестрелки в центре Одессы

В палату представителей конгресса США поступил законопроект с ужесточением условий сделки по иранскому атому

Постпред США при ООН не извинилась за грубое высказывание Трампа в отношении африканских стран

Американские законодатели рекомендуют Трампу восстановить канал связи с КНДР по военной линии

США подтвердили Южной Корее готовность применить военную силу для сдерживания потенциальной агрессии КНДР

Открыто уголовное производство по факту неоказания помощи бригадой "скорой" в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине остаются обесточенными почти 700 населенных пунктов, заторов на дорогах общего пользования нет

Убитый в перестрелке в Одессе мужчина – активист "антимайдана" Дорошенко

Насиров до 19 марта продолжит носить электронный браслет с запретом выезжать из Киевской области

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО к вечеру пятницы

Одесская обладминистрация обещает до 20.00 пятницы открыть все дороги госзначения в области

Гражданин Польши и 10-месячный ребенок погибли в ДТП в Ривненской области

Глава Минобороны Турции объявил о начале военной операции в сирийском Африне

Начальник университета воздушных сил Алимпиев вышел из СИЗО после внесения залога

В Украине документируют около 10-15% фактов рождения и смерти на оккупированных территориях

Полицейские задержали членов ОПГ и освободили взятого ради выкупа заложника на Донетчине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА