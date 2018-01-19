В Одессе полицейские штурмуют помещение, в котором находился злоумышленник, оказавший вооруженное сопротивление – Князев

Правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе после перестрелки, в результате которой ранены трое полицейских и убит злоумышленник, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В 15.30 в Одессе сотрудники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление. Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен", - написал С.Князев на странице в Фейсбуке.

По его данным, в настоящее время боевая операция в Одессе продолжается. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Нацполиции.

Медики борются за жизнь правоохранителей.

Ранее о ранении троих полицейских во время перестрелки со злоумышленником в центре Одессы сообщил советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, один из раненых – в тяжелом состоянии, а преступник убит.

По словам Р.Форостяка, перестрелка случилась во время работы участкового и оперативника Приморского райотдела полиции, которые разыскивали лицо, скрывающееся от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.