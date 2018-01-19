События

17:17 19.01.2018

Одесская обладминистрация обещает до 20.00 пятницы открыть все дороги госзначения в области

Одесская обладминистрация обещает до 20.00 пятницы открыть все дороги госзначения в области

 Все дороги государственного значения в Одесской области должны быть открыты для движения транспорта до 20.00 пятницы.

Соответствующие ориентир озвучили на селекторном совещании по вопросам ликвидации последствий непогоды в Одесской области с главами районных администраций под председательством заместителя главы Одесской областной государственной администрации Александра Терещука.

В настоящее время сложности в проезде наблюдаются на дорогах М-15 (Одесса – Рени) и М-13 (Кропивницкий – Платоново).

С 11.00 пятницы сняты ограничения и возобновлено движение транспорта на дорогах общего пользования государственного значения М-16 (Одесса – Кучурганы в направлении Кишинева), М-27 (Одесса – Черноморск), Р-54 (Краснополка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубиново), Р-55 (Одесса – Вознесенск – Новый Буг).

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