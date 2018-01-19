Гражданин Польши и 10-месячный ребенок погибли в ДТП в Ривненской области

Гражданин Польши и десятимесячный ребенок погибли в ДТП в Ривненской области, родители младенца госпитализированы с травмами, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Авария произошла около 11.00 в пятницу на автодороге "Устилуг – Луцк – Ривне" в селе Заря Ровенского района.

"Полицейские на месте выяснили, что 35-летний гражданин Республики Польша, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В салоне легкового автомобиля находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники и их десятимесячный ребенок. Все они получили травмы и были доставлены в медучреждения, состояние мужа критическое. Жизнь ребенка врачам спасти не удалось.

Водитель грузовика не пострадал, указали в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).