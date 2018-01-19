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16:37 19.01.2018

Начальник университета воздушных сил Алимпиев вышел из СИЗО после внесения залога

Начальник университета воздушных сил Алимпиев вышел из СИЗО после внесения залога

 Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Вооруженных сил Украины Андрей Алимпиев вышел из СИЗО, где находился с середины ноября 2017 года.

"За него был внесен залог и сейчас он на свободе",- сказали в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" в юридической компании "Гунченко и партнеры", которая осуществляет защиту А.Алимпиева.

Ранее А.Алимпиев принципиально отказывался вносить залог, утверждая, что считает себя невиновным в преступлениях, которые ему инкриминируются. Тем не менее, его близкие, друзья и сослуживцы собирали необходимую сумму.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

А.Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 т.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 ноября Дзержинский районный суд г.Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн.

16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней.

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