Начальник университета воздушных сил Алимпиев вышел из СИЗО после внесения залога

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Вооруженных сил Украины Андрей Алимпиев вышел из СИЗО, где находился с середины ноября 2017 года.

"За него был внесен залог и сейчас он на свободе",- сказали в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" в юридической компании "Гунченко и партнеры", которая осуществляет защиту А.Алимпиева.

Ранее А.Алимпиев принципиально отказывался вносить залог, утверждая, что считает себя невиновным в преступлениях, которые ему инкриминируются. Тем не менее, его близкие, друзья и сослуживцы собирали необходимую сумму.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

А.Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 т.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 ноября Дзержинский районный суд г.Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн.

16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней.