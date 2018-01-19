Трое полицейских ранены во время перестрелки с преступником в Одессе

Трое полицейских ранены во время перестрелки с преступником в центре Одессы, сообщил на своей странице в Facebook советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, один из раненых – в тяжелом состоянии. Преступник – убит.

По словам Р.Форостяка, перестрелка случилась во время работы участкового и оперативника Приморского райотдела полиции, которые разыскивали лицо, скрывающееся от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.