События

06:10 19.01.2018

За прошедшие сутки боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий получил ранение во время проведения инженерных работ

За прошедшие сутки боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий получил ранение во время проведения инженерных работ

      Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, в темное время суток незаконные вооруженные формирования 2 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ, один военнослужащий получил боевое травмирование в результате проведения инженерных работ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "В общем, за минувшие сутки, противник 2 раза нарушил режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

      На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов по опорных пунктам ВСУ вблизи населенного пункта Счастье. Также из миномета 120-мм калибра были обстреляны позиции в районе Луганского.

      В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время, при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное

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