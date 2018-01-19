В Запорожье СБУ перекрыла незаконную маршрутизацию трафика, значительная часть которого поступала из ОРЛДО в РФ

В Запорожье СБУ заблокировала работу передвижного телекоммуникационного комплекса, установленного местным жителем в личном автомобиле, для совершения незаконной маршрутизации трафика, направленного на сети украинских мобильных операторов под видом местных телефонных переговоров, значительная часть трафика поступала с оккупированных территорий Донбасса в Российскую Федерацию и обратно, возможно его использовали боевики "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ в Запорожской области, сотрудники СБУ совместно с полицией выявили и заблокировали в Запорожье передвижной телекоммуникационный комплекс, состоящий из специализированных технических средств и более чем 20 мобильных терминалов с установленным специальным программным обеспечением, который находился в автомобиле местного жителя.

"Мужчина с помощью технологий IP-телефонии в обход международных центров осуществлял маршрутизацию трафика, который направлялся на сети украинских мобильных операторов мобильной связи под видом местных телефонных переговоров. Для усложнения выявления оборудования злоумышленник постоянно перемещался по городу" - сообщили в пресс-службе СБУ региона.

Также, следствие располагает данными, что значительная часть трафика, в том числе по закрытым каналам телефонной связи, поступала с временно оккупированных районов Донбасса в Российскую Федерацию и обратно.

"Служба безопасности Украины проверяет возможное использование этих каналов боевиками незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР" для переговоров со своими российскими кураторами" – отметили в СБУ

Открыто уголовное производство по ст.361 УК Украины – "незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей"

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.