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00:20 19.01.2018

США подтвердили Южной Корее готовность применить военную силу для сдерживания потенциальной агрессии КНДР

США подтвердили Южной Корее готовность применить военную силу для сдерживания потенциальной агрессии КНДР

США в ходе двусторонних консультаций с Южной Кореей заявили о готовности применить весь спектр военных возможностей в случае актов агрессии со стороны КНДР, сообщает госдепартамент.

Очередной раунд Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) США и Южной Кореи прошел 17 января в Вашингтоне.

"США подтвердили свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии КНДР", - отмечается в сообщении госдепа.

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