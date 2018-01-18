Одесская область продолжает бороться с последствиями непогоды, ситуация стабилизировалась

Одесская область продолжает бороться с последствиями неблагоприятных погодных условий, однако ситуация перестала ухудшаться.

Как стало известно в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий при Одесской ОГА, по состоянию на 20:00 количество отключенных от электроэнергии населенных пунктов увеличилось незначительно – до 538.

При этом все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Так подразделения Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области совершили по состоянию на 21:00 43 выезда на ликвидацию последствий непогоды, в том числе 37 выездов на помощь населению по изъятию из снежных заносов и сложных участков дорог и 6 выездов на уборку аварийных деревьев.

На дорогах области сохраняются ограничения движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Дороги расчищают 218 единиц техники.

В регионе развернуты пункты обогрева.

При этом по прогнозам синоптиков в пятницу ситуация на дорогах будет ухудшаться из-за обледенения. Поэтому Одесская обладминистрация обратилась к автомобилистам с просьбой не выезжать без особой необходимости.

Как сообщалось, в Одесской области по состоянию на 18:00 четверга из-за непогоды был обесточен 531 населенный пункт. Для восстановления электроснабжения населенных пунктов региона привлечено 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.

Кроме того, пресс-служба ГУ ГСЧС сообщила, что восстановлено водоснабжение в пяти населенных пунктах Беляевского района и микрорайона "Большевик" Суворовского района Одессы.

Как сообщалось, в Измаиле Одесской области, который ранее остался без электричества, водо- и теплоснабжения, частично возобновлено электроснабжение важных объектов медико-социальной инфраструктуры города, а также подключена электроэнергия в большинстве многоэтажек и частично запущено водоснабжение.

В четверг, 18 января, север и юг Одесской области засыпает снегом, а областной центр страдает от обильного дождя. Наиболее сложная ситуация на юге.