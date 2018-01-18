На Крещение на станции метро "Гидропарк" откроют второй выход

Во время празднования Крещения на станции Киевского метрополитена "Гидропарк" будет работать дополнительный вестибюль, информируют в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Во время празднования Крещения для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции метро "Гидропарк" будет открыт второй выход… Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе в четверг.