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21:16 18.01.2018

На Крещение на станции метро "Гидропарк" откроют второй выход

На Крещение на станции метро "Гидропарк" откроют второй выход

Во время празднования Крещения на станции Киевского метрополитена "Гидропарк" будет работать дополнительный вестибюль, информируют в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Во время празднования Крещения для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции метро "Гидропарк" будет открыт второй выход… Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе в четверг.

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Интерфакс-Украина
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