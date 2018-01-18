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19:10 18.01.2018

Ряд сотрудников УГО в суде о госизмене Януковича показали, что не знают ничего об угрозах жизни экс-президента во время Майдана

Ряд сотрудников УГО в суде о госизмене Януковича показали, что не знают ничего об угрозах жизни экс-президента во время Майдана

Охранявшие экс-президента Украины Виктора Януковича действующие военнослужащие Управления государственной охраны не знают ничего об угрозе его жизни зимой 2013-2014 годов в период Евромайдана и Революции Достоинства, а также последних дней его пребывания на территории Украины до выезда в Российскую Федерацию.

На заседании Оболонского райсуда Киева в четверг, вслед за соответствующими показаниями сотрудника УГО Виктора Резниченко, аналогичные свидетельства прозвучали от военнослужащих госохраны Евгения Луценко, Виталия Нечитайло и Руслана Михайленко.

"Конкретных свершившихся фактов о том, что были осуществленные или неосуществленные угрозы, не было. Мы могли оперировать только той информацией, которую нам доводили наши руководители", - отметил в суде Е.Луценко.

В.Нечитайло указал, что лично он не получал такую информацию в рамках выполнения своих служебных обязанностей.

"По поводу угроз (В.Януковичу – ИФ) лично мне непосредственную информацию не доводили соответствующие руководители", - сообщил Р.Михайленко. При этом он отметил, что тогда была общая обстановка "повышенного внимания" для осуществления функций государственной охраны.

При этом бывшие охранники экс-президента знают о факте обстрела автомобиля марки "Тойота" с сотрудниками госохраны, в частности, с Дмитрием Иванцовым при выезде из Киева в направлении Харькова. "На одном из блокпостов был выстрел в сторону автомобиля, пуля попала в дверь со стороны водителя и в магазин от пистолета Glock", - рассказал в суде Виктор Резниченко.

При этом, отвечая на вопрос адвокатов, он отметил, что когда видел у людей на блокпостах оружие, то считал это "не совсем мирной акцией".

После заседания суда прокурор Руслан Кравченко оценил показания свидетелей как такие, что подтверждают факт побега В.Януковича из Украины и самоустранение от обязанностей президента.

В свою очередь один из адвокатов обвиняемого Игорь Федоренко считает, что показания свидетелей говорят о том, что В.Янукович был на территории Украины 21-32 февраля 2014 года, не самоустранялся и выполнял свои функции.

"Понятно, что вопрос угрозы жизни и покушений на бывшего президента – это табу, и они (действующие сотрудники УГО – ИФ) никогда об этом не скажут, потому что для них это равносильно потере работы", - указал он.

При этом адвокат отметил, что свидетели подтвердили наличие блокпостов, что говорит не о мирном характере протестов в Украине зимой 2014 года, а также "угрозу Турчинова (секретаря СНБО, тогдашнего и.о. президента Украины – ИФ)" в адрес В.Януковича. Во время своих показаний свидетель В.Резниченко сообщил, что при перелете экс-президента и сопровождавших его лиц 22 февраля на вертолетах из Харькова "диспетчер "Украэроруха" предложил им вернуться в Харьков" по "команде Турчинова".

Сотрудник УГО также отметил, что не считал на то время "нормальной" такую команду А.Турчинова.

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