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19:08 18.01.2018

Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение еще на три месяца

Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение еще на три месяца

Парламент Турции в четверг ратифицировал решение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, передает Анатолийское агентство новостей.

Накануне вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "правительство признало необходимость продления чрезвычайного положения в стране".

Ранее с соответствующей рекомендацией кабинету министров выступил Совет по национальной безопасности Турции.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.

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