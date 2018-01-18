Сайдик отмечает снижение числа нарушений перемирия на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил о снижении нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта.

"Подгруппа по безопасности отметила значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время прошедших праздников. В этой связи посол Апакан отметил важность отвода тяжёлого вооружения и разведения сил" - заявил М.Сайдик в четверг в Минске по итогам заседания ТКГ.

Спецпредставитель отметил, что важной темой в обсуждении подгруппы стало прекращение работы мобильного оператора "Водафон" на Донбассе. "Уже второй день идут ремонтные работы на стороне ОРДЛО в условиях режима тишины", - добавил он.

"Обеспечение безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетом ТКГ и ее рабочих подгрупп", - подчеркнул М.Сайдик.