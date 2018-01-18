События

17:52 18.01.2018

Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск с непризнанного Приднестровья – Фриз

Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск с непризнанного Приднестровья – Фриз

Вооруженные силы Украины могут предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения с непризнанного Приднестровья, и такой вывод должен проходить под эгидой ОБСЕ и ООН, заявила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Нардеп на своей странице в соцсети Facebook приветствовала предложение министра обороны Молдовы Анатолия Шалару по организации коридора для эвакуации российских войск с территории непризнанного Приднестровья.

"Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения, расположенного в селе Кобасна (непризнанное Приднестровье). Это позволит кардинально изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в регионе, не допустить эскалации ситуации на юго-западе Украины", - отметила И.Фриз.

Нардеп выразила убеждение, что Вооруженные силы Украины организуют россиянам такой коридор.

"Вывоз оружия и личного состава должен сопровождаться контролем со стороны наших западных партнеров и проходить под эгидой ОБСЕ и ООН", - добавила она.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В США заявляют о разработке в РФ новой атомной торпеды

Европарламент проведет дебаты о влиянии "российской пропаганды" в странах ЕС

Тиллерсон вновь призвал РФи Китай обеспечить полное выполнение санкций ООН против КНДР

В Украину запретили ввозить 25 изданных в РФ книг

ЦРУ считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России

В Турции заявляют, что арестовали ключевого фигуранта дела об убийстве посла России

В РФ в ДТП погибли трое украинцев, еще трое госпитализированы (Видео)

Гражданин Украины пытался въехать из РФ на авто, находившемся в международном розыске

РФ отвечает провокациями на введение биометрического контроля

Адвокаты Трампа рассматривает возможность его допроса спецпрокурором по "делу о России"

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за непогоды в Одесской области обесточено более 400 населенных пунктов

День в районе АТО на Донбассе прошел без нарушений режима прекращения огня, но один боец ВСУ травмировался

Светличная выступает за передачу имущества ФК "Металлист" в коммунальную собственность после окончания процедуры спецконфискации

Ожидания украинцев относительно безработицы и потребительские настроения в целом в декабре-2017 ухудшились

Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Ноздровской

Формирование состава набсовета "Укроборонпрома" может быть завершено в ближайшее время

Рада дала определение понятию спортивного оружия

Одесскую область засыпает снегом, областной центр залило дождем

В Германии из-за урагана "Фредерике" остановлено движение поездов

Рада намерена законодательно урегулировать правовой статус пропавших без вести лиц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА