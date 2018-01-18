Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск с непризнанного Приднестровья – Фриз

Вооруженные силы Украины могут предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения с непризнанного Приднестровья, и такой вывод должен проходить под эгидой ОБСЕ и ООН, заявила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Нардеп на своей странице в соцсети Facebook приветствовала предложение министра обороны Молдовы Анатолия Шалару по организации коридора для эвакуации российских войск с территории непризнанного Приднестровья.

"Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения, расположенного в селе Кобасна (непризнанное Приднестровье). Это позволит кардинально изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в регионе, не допустить эскалации ситуации на юго-западе Украины", - отметила И.Фриз.

Нардеп выразила убеждение, что Вооруженные силы Украины организуют россиянам такой коридор.

"Вывоз оружия и личного состава должен сопровождаться контролем со стороны наших западных партнеров и проходить под эгидой ОБСЕ и ООН", - добавила она.