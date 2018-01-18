Движение через КПП на границе Украины в Одесской области временно ограничено

В Одесской области из-за погодных условий временно ограничено движение в пунктах пропуска на государственной границе, уведомляет пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас в Одесской области не осуществляется пропуск в пунктах пропуска "Долинское" (Ренийский район) и "Табаки" (Болградский район), а пассажиро-транспортный поток перенаправляется стражами границы в ближайшие пункты пропуска "Рени" и "Виноградовка", где несут службу пограничники Измаильского отряда", - сообщает в четверг своей странице в соцсети Фейсбук пресс-служба МВД.

Кроме того, информируют в министерстве, временно не осуществляется оформление транспортных средств в пунктах пропуска "Граденицы" (Беляевский район) и "Августовское" (Тарутинский район).

"Движение перенаправлено в соседние пункты пропуска - "Кучурган" (Березовский район) и "Малоярославец" (Тарутинский район), расположенные на участке ответственности Белгород-Днестровского района", - говорится в информации.