Порошенко: При строительстве армии очень важно поддерживать социальную защиту военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность поддержки государством социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Украины наравне с повышением боеспособности войска.

"Очень важно, что сейчас во время строительства армии мы повышаем не только боеспособность частей и подразделений, но очень важно, что мы поддерживаем и социальную защиту военнослужащих", - заявил президент в ходе встречи с украинскими военнослужащими в четверг во Львовской области.

По словам П.Порошенко, очень важно, что в настоящее время те, кто находятся в зоне АТО на первой линии, получают достойное материальное обеспечение – "меньше 17-18 тысяч грн никто не получает".

Также президент сообщил, что сегодня военным вручат сертификаты на 20 квартир.