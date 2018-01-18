Обвинение намерено допросить в суде о госизмене Януковича Порошенко, Турчинова, Парубия и Наливайченко

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко напомнил, что сторона обвинения намерена допросить в качестве свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича действующего главу государства Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера парламента Андрея Парубия.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кого еще планирует допросить прокуратура, он сказал: "Это, например, бывший руководитель СБУ Наливайченко, Турчинов, Парубий, президент Украины Петр Порошенко и другие".

Р.Кравченко отметил, что со стороны обвинения осталось еще 23 свидетеля, из них еще трое сотрудников Управления государственной охраны Украины.