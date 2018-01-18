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04:40 18.01.2018

Правоохранители разоблачили инспектора одного из райотделов полиции в Киеве на взятке

Правоохранители разоблачили инспектора одного из райотделов полиции в Киеве на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины вблизи служебного помещения разоблачили во время получения взятки инспектора сектора ювенальной превенции одного из райотделов ГУ Национальной полиции Киева.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал от жителя столицы $1100 США за содействие в переквалификации уголовного преступления на менее тяжкое, которое предусматривает штраф вместо заключения под стражу. Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником первой части взятки в размере $600 США", – говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева.

В момент получения второй части неправомерной выгоды сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника вблизи служебного помещения.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины и провели обыски по месту работы и жительства злоумышленника. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой при поддержке Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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