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03:40 18.01.2018

Суд арестовал патрульных, подозреваемых в систематическом вымогательстве взяток с водителей

Червонозаводский райсуд Харькова избрал меру пресечения двум патрульным полицейским, подозреваемым в систематическом вымогательстве взяток с водителей.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и определил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 500 тыс.грн каждому", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области, руководством Управления патрульной полиции и подразделением внутренней безопасности Нацполиции разоблачили схему систематического вымогательства и получения от водителей неправомерной выгоды группой патрульных полицейских.

По данным следствия, патрульные наладили схему по вымогательству и получению от водителей неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения. Также установлены факты служебного подлога – полицейские незаконно выдавали гражданам, не имевшим водительского удостоверения, поддельное временное разрешение на право управления транспортным средством", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в состав группы входили трое патрульных полицейских в звании лейтенанта. Двоих из них задержали ночью 15 января во время передачи им более 20 тыс.грн. Кроме того, был задокументирован еще ряд фактов получения денег членами группы.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.368, ч.1. ст.366 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, служебный подлог).

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