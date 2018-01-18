Суд приговорил к 5 годам тюрьмы харьковчанина, совершившего вооруженное нападение на ломбард

Октябрьский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор 31-летнему харьковчанину, совершившему вооруженное нападение на ломбард.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд признал обвиняемого виновным в приобретении, ношении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч.1 ст.263, ч.1 ст.187 УК Украины).

"Мужчина осужден к 5 годам лишения свободы... Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде, что в конце осени 2014г. обвиняемый приобрел через интернет боеприпасы и оружие (в т.ч. 2 пистолета Макарова с глушителем и пулями, сигнальный пистолет, заряженный 8 мм пулями, пистолет с обозначением "Schmeisser". В феврале 2015г он совершил вооруженное нападение на один из городских ломбардов. Угрожая пистолетом, мужчина приказал работнице ломбарда открыть сейф и отдать ему деньги – там оказалось 5,5 тыс.грн.