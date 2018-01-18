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01:25 18.01.2018

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора на Львовщине

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора на Львовщине

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли во Львовской области деятельность антиукраинского Интернет-агитатора, сообщает пресс-служба СБУ на странице в Фейсбук.

"Оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций "Л/ДНР", – говорится в сообщении ведомства.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора правоохранители по ранее открытому производству по ст. 258-3 УК Украины обнаружили технику и носителей информации, которые передали на экспертизу.

Продолжается досудебное следствие.

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