СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора на Львовщине

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли во Львовской области деятельность антиукраинского Интернет-агитатора, сообщает пресс-служба СБУ на странице в Фейсбук.

"Оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций "Л/ДНР", – говорится в сообщении ведомства.

Во время санкционированного обыска по месту жительства агитатора правоохранители по ранее открытому производству по ст. 258-3 УК Украины обнаружили технику и носителей информации, которые передали на экспертизу.

Продолжается досудебное следствие.