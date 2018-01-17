В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман

В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Кроме того в ведомстве отмечают, что в этот день в столице ожидается сильный мокрый снег с налипанием, метель, а на дорогах гололедица.

Также в КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, находиться на безопасной дистанции с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.