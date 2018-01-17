События

21:51 17.01.2018

В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман

В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман

В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Кроме того в ведомстве отмечают, что в этот день в столице ожидается сильный мокрый снег с налипанием, метель, а на дорогах гололедица.

Также в КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, находиться на безопасной дистанции с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Луганской области осудили боевика ОРДЛО и информатора террористов

Правоохранители разоблачили инспектора одного из райотделов полиции в Киеве на взятке

Суд арестовал патрульных, подозреваемых в систематическом вымогательстве взяток с водителей

Суд приговорил к 5 годам тюрьмы харьковчанина, совершившего вооруженное нападение на ломбард

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора на Львовщине

В Киеве задержан мужчина за стрельбу во владельца кофейни на Печерске

ГП "Антонов" заявил об атаке хакеров на свой сайт и распространение с него ложной информации

Матиос критикует законопроект по Донбассу, рассматриваемый в Раде в эти дни

В высокогорье Карпат в среду и в четверг – значительная опасность схода лавин

Циклон с Балкан принесет в Украину сильный мокрый снег и метели

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель Белого дома: у США есть открытые каналы коммуникации с КНДР

Исполнительный директор TI Юрчишин рассказал об обсуждении с Порошенко антикоррупционных мер

Саакашвили: 22 января суд может лишить меня легальных оснований находиться в Украине

Движение грузовиков в ряде областей Украины ограничат из-за снегопада

Луценко подозревает главу Минфина в давлении на ГФС в деле об уплате министром налогов

В США заявляют о разработке в РФ новой атомной торпеды

Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ВСУ на Донецком направлении

Муженко рассказал о возможных сроках поставок Javelin в Украину

Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 18 января

Луценко обещает новости в одном "очень резонансном деле"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА