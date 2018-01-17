Исполнительный директор TI Юрчишин рассказал об обсуждении с Порошенко антикоррупционных мер

Представители гражданского общества и неправительственных организаций обсудили с президентом Украины Петром Порошенко ряд проблем в сфере борьбы с коррупцией, рассказал присутствовавший на обсуждении исполнительный директор организации Transparency International Украина (TI) Ярослав Юрчишин.

По его словам, в ходе встречи стороны пришли к согласию о необходимости обеспечить создаваемый Антикоррупционный суд законодательной базой уже до марта текущего года. "Дискуссии по отдельным положениям в парламенте целесообразны, ультиматумы с каких-либо сторон - нет. Общая цель - полное соответствие законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии, но только ее (рекомендациям – ИФ)", - написал Я.Юрчишин в соцсети Facebook в среду вечером по итогам встречи.

Также он подтвердил, что ППП однозначно выступает за отмену обязательного декларирования имущества и доходов антикоррупционными активистами и что "его политическая сила" вносит этот вопрос в повестку дня. "Да, политики требуют более широкого отчета от общественных организаций, но который именно это должно быть отчет - надо согласовать с ОО. В парламентской дискуссии или другим образом. Но тоже не откладывая до апреля", - пояснил исполнительный директор TI.

По словам Я.Юрчишина, П.Порошенко пообещал подписать принятый Верховной Радой 21 декабря законопроект №4738-д о мониторинге публичных закупок (мониторинг системы Prozorro), "хотя получил разные оценки его".

Представитель TI рассказал, что на встрече также обсуждался широкий спектр других вопросов - "от национальной безопасности до гражданского образования", - но не уточнил их детали.

"Резюме - есть понимание об общности вызовов и желание искать синергию… Разговор был искренним, с эмоциональными оценками и дискуссиями", - резюмировал Я.Юрчишин.

Как сообщалось, Координатор избирательных программа гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская ранее рассказала, что в среду состоялась первая в 2018 году встреча неправительственных организаций с президентом, на которой был согласован, в частности, ряд позиций, которые важны накануне президентских и парламентских выборов, запланированных в Украине на следующий 2019 год.