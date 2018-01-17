Движение грузовиков в ряде областей Украины ограничат из-за снегопада

В Киевской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях 17-18 января будет ограничено движение грузового автотранспорта в связи с ожидающимися сильными снегопадами.

"В Киеве, Киевской и Одесской областях будет ограничено движение грузового транспорта…. Этой ночью, с 17 на 18 января, с 00: 00 на период снегопада ️ будет ограничен въезд в Киев крупнотоннажного и крупногабаритного транспорта со всех направлений. С 20.00 17 января ограничения будут действовать на въездах в Киевскую область. С 00.00 18 января - ограничения движения в Одесской области", - сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook.

В полиции отмечают, что такие меры помогут избежать блокирования движения на дорогах и призвали на период снегопада по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В патрульной полиции уточняют, что 17 января с 20:00 будет действовать ограничение движения большегрузных автотранспортных средств в Черниговской области, а также вводится временное ограничение движения грузового транспорта в Черкасской области. С 00:00 18 января будет ограничено движение крупнотоннажных и крупногабаритных транспортных средств в Одесской области.

"О снятии ограничения будет поставлено в известность дополнительно", - сообщается на странице патрульной полиции в соцсети Facebook.

В полиции призвали водителей быть осторожными на дороге и заблаговременно планировать маршруты движения.

Как сообщалось, власти Киева ограничивают с полуночи въезд грузовиков в Киев по всем направлениям в связи с ожидаемым снегопадом.