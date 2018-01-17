События

20:20 17.01.2018

Движение грузовиков в ряде областей Украины ограничат из-за снегопада

Движение грузовиков в ряде областей Украины ограничат из-за снегопада

В Киевской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях 17-18 января будет ограничено движение грузового автотранспорта в связи с ожидающимися сильными снегопадами.

"В Киеве, Киевской и Одесской областях будет ограничено движение грузового транспорта…. Этой ночью, с 17 на 18 января, с 00: 00 на период снегопада ️ будет ограничен въезд в Киев крупнотоннажного и крупногабаритного транспорта со всех направлений. С 20.00 17 января ограничения будут действовать на въездах в Киевскую область. С 00.00 18 января - ограничения движения в Одесской области", - сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook.

В полиции отмечают, что такие меры помогут избежать блокирования движения на дорогах и призвали на период снегопада по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В патрульной полиции уточняют, что 17 января с 20:00 будет действовать ограничение движения большегрузных автотранспортных средств в Черниговской области, а также вводится временное ограничение движения грузового транспорта в Черкасской области. С 00:00 18 января будет ограничено движение крупнотоннажных и крупногабаритных транспортных средств в Одесской области.

"О снятии ограничения будет поставлено в известность дополнительно", - сообщается на странице патрульной полиции в соцсети Facebook.

В полиции призвали водителей быть осторожными на дороге и заблаговременно планировать маршруты движения.

Как сообщалось, власти Киева ограничивают с полуночи въезд грузовиков в Киев по всем направлениям в связи с ожидаемым снегопадом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правоохранители разоблачили инспектора одного из райотделов полиции в Киеве на взятке

Из-за ухудшения погодных условий въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить

Правопорядок под Радой охраняют 3,8 тыс полицейских и нацгвардейцев

Правоохранители задержали замначальника одного из райотделов полиции в Одесской области на взятке

В Харькове разоблачена группа патрульных полицейских-вымогателей

Почти каждый четвертый украинец допускает незаконное насилие и пытки в полиции

Аноним сообщил о минировании школы в Сиховском районе Львова – полиция

В Одесской области полицейские применили оружие, чтобы предотвратить наезд на инспектора

Полиция ищет лжеминера презентационно-выставочного центра "Радмир" в Харькове

В Мелитопольском районе мужчина бросил гранату в салон автомобиля своей бывшей жены

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области осудили боевика ОРДЛО и информатора террористов

Суд арестовал патрульных, подозреваемых в систематическом вымогательстве взяток с водителей

Представитель Белого дома: у США есть открытые каналы коммуникации с КНДР

Суд приговорил к 5 годам тюрьмы харьковчанина, совершившего вооруженное нападение на ломбард

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора на Львовщине

В Киеве задержан мужчина за стрельбу во владельца кофейни на Печерске

ГП "Антонов" заявил об атаке хакеров на свой сайт и распространение с него ложной информации

Матиос критикует законопроект по Донбассу, рассматриваемый в Раде в эти дни

В Киеве в ближайший час и ночью 18 января ожидается туман

Исполнительный директор TI Юрчишин рассказал об обсуждении с Порошенко антикоррупционных мер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА