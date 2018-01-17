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18:45 17.01.2018

Муженко рассказал о возможных сроках поставок Javelin в Украину

Муженко рассказал о возможных сроках поставок Javelin в Украину

Поставки и прием на вооружение украинской армии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin могут быть в первом полугодии нынешнего года.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе в среду о временных рамках, В.Муженко сказал, что партнеры называют "разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев".

Министр отметил, что в вопросе предоставления США Украине оборонного вооружения "позиция одна - вопрос по Javelin". Он объяснил, что есть соответствующая процедура получения этого оружия: "Она не такая скорая, как нам бы хотелось - это сегодня и сразу". Сначала эксперты должны обследовать готовность Украины принимать такое оружие и хранить его безопасно, отметил В.Муженко.

"Подготовка к эксплуатации такого оружия нами уже проводится", - рассказал министр, уточнив, что уже идет подготовка создания подразделений, которые будут оснащены таким оружием. При этом ПТРК Javelin он назвал элементом сдерживания в противостоянии из РФ.

В Брюсселе 16-17 января проходит заседание Военного комитета НАТО. В.Муженко прибыл в Бельгию для участия в нем и обсудил с начальниками генштабов стран НАТО состояние реформирования ВСУ.

Как сообщалось, 12 января украинское интернет-издание Ukrainian Military Pages сообщило, что в ВСУ планируют начать подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Javelin". "Подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка", - говорится в заметке.

Руководитель пресс-службы Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович сообищил, что точной даты начала подготовки украинских расчетов ПТРК "Javelin" пока нет, однако дискуссия о ее начале идет. Он отметил, что украинская сторона готова начать такую подготовку в кратчайшие сроки, однако пока нет соответствующего распоряжения, как и необходимых для этого иностранных инструкторов и образцов ПТРК "Javelin".

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Интерфакс-Украина
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