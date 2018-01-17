События

18:21 17.01.2018

В высокогорье Карпат в среду и в четверг – значительная опасность схода лавин

В высокогорье Карпат в среду и в четверг – значительная опасность схода лавин

Высокая опасность схода лавин ожидается в высокогорных районах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 17-18 января в связи со сложившимися погодными условиями, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, в связи со снегопадами и вьюгами, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В связи со снегопадами и вьюгами, 18 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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