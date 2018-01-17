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16:43 17.01.2018

Замглавы МИД отвергает обвинения адвокатов Януковича в подлоге при предоставлении документов из ООН о его письме Путину

Замглавы МИД отвергает обвинения адвокатов Януковича в подлоге при предоставлении документов из ООН о его письме Путину

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отверг обвинения адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что дипломаты якобы совершили подлог при предоставлении по запросу Генпрокуратуры Украины письма В.Януковича к президенту РФ Владимиру Путину, которое демонстрировал 3 марта 2014 года в ООН тогдашний постпред РФ Виталий Чуркин.

На заседании Оболонского районного суда Киева в среду во время допроса данного свидетеля адвокат Виталий Сердюк заявил, что сначала письмо В.Януковича было предоставлено Министерством иностранных дел Украины без подписи экс-президента, а затем с подписью. По его мнению, это стало результатом служебного подлога сотрудников МИД Украины.

На это С.Кислица указал, что В.Чуркин на заседании Совбеза ООН демонстрировал копию оригинала заявления В.Януковича, это не может быть поставлено под сомнение и именно в этом заключается суть данного вопроса.

"Суть заключалась и заключается в том, что Виктор Янукович обратился к иностранному государству, в нарушении Конституции Украины, базового договора, соглашений о дислокации Черноморского флота РФ использовать на территории Украины, не Крыма, а Украины, потому что в первом абзаце этого заявления шла речь о юго-восточных регионах Украины", - отметил замглавы МИД Украины.

С.Кислица также пояснил, что "секретариат ООН в 2014 году дал текст, а в 2017 году в дополнение к тексту появился еще один официальный документ ООН, которым было препровождена, как написано в копии и оригинале ноты, фотокопия заявления". "Поэтому ваши попытки обвинить в подвохе, мошенничестве и подмене дополнения не работают", - подчеркнул он.

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