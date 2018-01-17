Решение Краматорского суда предотвратило угрозу выведения $1,5 млрд Януковича из-под ареста

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что если бы не решение Краматорского районного суда в апреле 2017 года о спецконфискации, то $1,5 млрд средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича могли быть выведены из-под ареста.

"Я вам откровенно скажу, что даже эти $1,5 млрд как минимум три раза мы стояли перед угрозой исчезновения или части, или даже всей суммы", - сказал генпрокурор в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в среду в Киеве.

Он отметил, что было много попыток принять решение, по которому можно было бы вывести данные средства.

"Если бы мы это (спецконфискацию - ИФ) не сделали в апреле прошлого года и тянули дальше до сегодняшнего дня, то я практически не сомневаюсь, что большая часть средств была бы решениями тех или иных институтов выведена из-под ареста", - сказал Ю.Луценко.

Он сообщил, что полный текст решения Краматорского райсуда по спецконфискации средств В.Януковича находится в здании генпрокуратуры, однако оно засекречено.

"Решение Краматорского суда находится в секретной комнате генпрокуратуры. Я призываю всех не содействовать членам ОПГ Януковича, в том числе и путем предоставления ему возможности ставить под сомнение решение украинского суда, которое вступило в законную силу", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что злоумышленники всячески пытаются вернуть конфискованные средства, "в том числе путем шпионажа получить документ, возможно даже не подлинный и в другой стране попытаться найти свой суд, который реализует их планы".

При этом он отметил, что по факту разглашения данного решения суда уголовное производство не открывалось.

"Ко мне пришло полтора десятка запросов от очень разных антикоррупционных СМИ, возбудили ли мы против "Украинской правды" дело за разглашение гостайны, возбудили ли мы дело против Al Jazeera за шпионаж. Знаете ли почему? Чтобы тот документ, который вы называете решение суда легализовать. Нет, не возбуждали", - сказал Ю.Луценко.